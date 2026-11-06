Karşıyaka, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 7'nci hafta maçına çıkıyor

Karşıyaka, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 7'nci hafta maçına çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile 7'nci hafta maçına çıkacak. Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak maç öncesi Karşıyaka 6 maçta 5 galibiyetle 2'nci, Aydın ekibi aynı galibiyet sayısıyla 5'inci sırada.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki son maçında evinde Bergama Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Karşıyaka yarın deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
Aydın Büyükşehir Belediye Spor Salonu'nda oynanacak 7'nci hafta karşılaşması saat 14.00'te başlayacak. Karşıyaka oynadığı 6 maçta 5 galibiyetle 2'nci sırada, Aydın ekibi ise aynı galibiyet sayısıyla 5'inci basamakta yer alıyor. Grupta aynı saatte Bergama Bld-Altınordu, 16.00'da Denizli BŞB-Eczacıbaşı, 18.00'de Akhisar Bld-Bodrum Bld, 19.00'da ise İzmir DSİ-Fenerbahçe müsabakaları oynanacak.