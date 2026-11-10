Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Beşiktaş'ı 84-83 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı 84-83 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. İzmir ekibi 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 8. sıraya yükselerek bu sezon ilk kez play-off hattına girdi.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi yeşil-kırmızılılar, 84-83 kazandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup eden İzmir ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Markovic, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.

Kaf-Kaf, play-off hattına girdi

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 8. sıraya yükseldi. İzmir ekibi, böylece bu sezon ilk kez play-off hattına girmeyi başardı. Gelecek hafta Borda Bandırma'ya konuk olacak yeşil-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmayı ve puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Ünlülerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı

Ünlü isimlerden Aliağa faciasının ardından taziye mesajları: Yüreğimiz yandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Muhittin Böcek tartışması! Akın Gürlek'ten milletvekiline sert yanıt

Bakan Gürlek'ten Yeni Partili vekile net yanıt: Dosyadan haberiniz yok
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Uçakta telefonla konuşurken söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı! Gerçek bambaşka çıktı

Uçakta söylediği iki kelime havalimanını birbirine kattı
Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik

Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Konya’da acı olay! Oyun oynarken trafoya temas eden 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

1 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! En sevdiği şeyi yaparken hem de
Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' sözleri tartışma yarattı11

Tartışma yeniden alevlendi: Türkiye sineması diyelim mi ona?
Şeyhin devasa Hummer'ı görenleri şaşırtıyor! İçinde yok yok31

Trafikte gören şaştı kaldı! Devasa aracın sahibi bakın kim çıktı