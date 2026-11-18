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Karşıyaka'nın 27 yaşındaki forveti Ömer Faruk Sezgin'in, Alanya 1221 karşılaşmasında yeniden ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle Karşıyaka'nın kadrosuna katılan Ömer Faruk Sezgin, transferinin ardından aldığı 8 aylık ceza nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemedi. Cezasının sona ermesiyle birlikte ikinci yarıda sahalara dönen deneyimli forvet, çıktığı 16 maçta 16 gol atarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu performansının ardından 2026-2027 sezonu öncesinde yeşil-kırmızılı kulüple sözleşmesini uzatan 27 yaşındaki oyuncu, yeni sezona ise istediği gibi başlayamadı. Ligde 11 haftada yalnızca 1 gol kaydedebilen Ömer Faruk, ilk 11'deki yerini de 20 yaşındaki Eren Arda Şen'e kaptırdı. Ligin 12. haftasında oynanan İzmir derbisinde Bucaspor 1928 karşısında da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan deneyimli futbolcu, 76. dakikada oyuna dahil oldu. Sahaya girdikten 6 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü kaydeden Ömer Faruk, Karşıyaka'nın 3 puana ulaşmasında önemli rol oynadı.

Eren Arda Şen'in son haftalarda gol yollarında etkisiz kalması ve beklenen performansı sergileyememesine karşılık Ömer Faruk Sezgin'in Bucaspor 1928 maçında golle buluşması, forvet hattında değişiklik ihtimalini gündeme getirdi. Teknik Direktör Zafer Uysal'ın, hafta sonu oynanacak Alanya 1221 karşılaşmasında Ömer Faruk Sezgin'e yeniden ilk 11'de görev vermesi bekleniyor. Öte yandan deneyimli oyuncunun da antrenmanlarda oldukça istekli ve hırslı olduğu, ilk 11'deki yerini yeniden kazanmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı