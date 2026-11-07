Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karşıyaka, Bigaspor'u 2-0 yenerek son 6 maçta namağlup 5. galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, sahasında Bigaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3'üncü, son 6 maçta namağlup 5'inci galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar 10 hafta sonunda puanını 18'e çıkarıp play-off hattıyla farkı 2'ye indirdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Levent Yeşilyurt, Ahmet Algün

KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt, Ensar, Aykut (Dk. 27 Hıdır), Gökdeniz, Alpay, Erhan (Dk. 75 Tuğay), Samet Seymen (Dk. 83 Enes), Mücahit, Veysel Karani, Eren Arda (Dk. 75 Ömer Faruk)

BİGASPOR: Emre - Mert Tekin (Dk. 46 Mert Ba), Mustafa Aydoğan, Arda Berkay, Hüseyin Can (Dk. 77 İlyas), Fatih (Dk. 69 Umut Koray), Nurettin (Dk. 69 Mustafa Can), Melih, Emir, Uğur, Berk (Dk. 46 Eren)

GOLLER: Dk. 40 Mustafa Aydoğan (Kendi kalesine), Dk. 58 Veysel Karani ( Karşıyaka )

SAR KARTLAR: Erhan ( Karşıyaka ), Hüseyin Can, Melih, İlyas ( Bigaspor )

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde müthiş bir çıkış yakalayan Karşıyaka üst üste 3'üncü, son 6 maçta namağlup 5'inci galibiyetini taraftarı önünde formda rakibi Bigaspor'u yenerek alıp zirve yarışına ortak oldu: 2-0. Kaf-Kaf'ın iç saha maçlarını yaptığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta yeşil-kırmızılıların gollerini 40'ıncı dakikada kendi kalesine Mustafa Aydoğan ve 58'inci dakikada Veysel Karani attı. Bu skorla 10 hafta sonunda puanını 18'e çıkaran yeşil-kırmızılı ekip play-off hattıyla arasında farkı 2'ye, çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey'le 4'e indirdi. Kaf-Kaf'ta son iki haftada şık goller atan Veysel Karani, Söke 1970 ve Denizli İdmanyurdu'ndan sonra Biga ağlarını da sarsıp 3 gole ulaştı. Yeşil-kırmızılarda 12 aylık hak mahrumiyeti cezası sona eren Erol Zöngür, 363 gün sonra kadroda yer alsa da forma giymedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı

Fon soruşturmasında Enver Usca tutuklandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor25

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu

Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe'nin sürprizini duyurdu
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı! Yaylalar beyaza büründü

Ankara güne bu manzarayla uyandı! Her yer bembeyaz
Emre Belözoğlu Samandıra için düğmeye bastı

Bu görüntüler tarih oluyor!

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
Derbide Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev fark

Kadınlar derbisinde 22 sayılık dev fark!