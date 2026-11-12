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Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, Guyanalı pivot Cyril Langvine'ı kadrosuna kattı

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Son 4 haftada 3 galibiyetle Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, 28 yaşındaki Guyanalı pivot Cyril Langvine'ı kadrosuna kattı. İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon'da 8.9 sayı, 6.9 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalayan Langevine, cumartesi Bandırma deplasmanında forma giyebilecek.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 4 haftada 3 galibiyet alarak Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, transferde 28 yaşında, 2.03 boyundaki Guyanalı pivot Cyril Langvine'ı kadrosuna kattı. Langevine son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon'da 8.9 sayı, 6.9 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynadı.

Guardlardan Munford'un sakatlığında 8'inci yabancı olarak kadroya Ouattara'yı dahil eden yeşil-kırmızılı ekip, uzunlardan Munson'la yollarını ayırmıştı. Munson, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyespor'la anlaşmıştı.

İzmir'e gelerek takımla antrenmanlara başlayan Langevine, ligde cumartesi günü Borno Bandırma deplasmanında forma giyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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