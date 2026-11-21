(ANKARA) - Almanya'nın Köln kentinde 15 Kasım'da hayatını kaybeden THKO ve TDKP kurucularından Yavuz Yıldırımtürk, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Hiçbir zaman mücadeleden kopmadan, gözünü budaktan sakınmadan her zaman partisiyle birlikte mücadelenin içerisinde oldu." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde 15 Kasım'da hayatını kaybeden THKO ve TDKP kurucularından Yavuz Yıldırımtürk, Emek Partisinin (EMEP) düzenlediği törenle Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, EMEP Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri Sevda Karaca, İskender Bayhan, YENİ Parti Milletvekili Okan Konuralp, KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, 68'liler Derneği Başkanı Ruhi Koç, Ankara Dayanışma Derneği Başkanı Yusuf Şahin, Devrimci 78'liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk ve 78'liler Federasyonu Dernek Başkanı Emel Sungur katıldı.

Törende ilk sözü alan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan şöyle konuştu:

"Burada bir uğurlama yapmıyoruz. Bugün burada yıllarca sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesini, bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren Yavuz yoldaşımızın anısına bir aradayız. 68 devrimci kuşağının, 71'in, 80'lere gelene kadar Türkiye'de yaşanan sınıf mücadelesinin en önünde yer alan yoldaşlarımızdan biri. Ve sonrasında da hiçbir zaman mücadeleden kopmadan, gözünü budaktan sakınmadan her zaman partisiyle birlikte mücadelenin içerisinde oldu. TİKKO'dan Türkiye Devrimci Komünist Partisi'ne, Emek Partisi'ne kadar yaşamı boyunca hiçbir görevi küçümsemeden, hiçbir görevi aldığı gibi en ileriden yerine getirmeye çalışan bir yoldaşımızdı. Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya mücadelesi kolay değildi. Her zaman kelle koltukta, her zaman ölümle burun buruna, her zaman cezaevleri, her zaman işkencenin olduğu koşullarda onlar hep mücadelenin en ön saflarında yer almayı bildiler, almaya devam ettiler.

Kaybettiğimiz yoldaşlarımızın arkasından tabii ki üzüleceğiz, tabii ki onları anacağız. Ama onların bize bıraktığı mücadele bayrağını, onların bize bıraktığı mücadele mirasını daha ileriye taşımak için, daha ileriden onun kavgasını vermek için hep mücadele edeceğiz. Bugün Türkiye'de faşist bir rejimin inşasına soyunan saray oligarşisi karşısında görevlerimiz var, sorumluluklarımız var. Bizden önceki mücadele içerisinde olan yoldaşlarımız hep Türkiye halklarının, Türkiye işçi sınıfının birleşik mücadelesinin gelişmesi ve onun kendi kurtuluşunu sağlaması için mücadele ettiler. Bugün de görevimiz budur. Başta işçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların, köylülerin, gençlerin, üniversitelerin, kadınların, bu ülkede ezilen ve sömürülen bütün kesimlerin mücadelesini birleştirmek gibi görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Gündüzlerinde işsiz gezinmeyen, gecelerinde aç yatılmayan sınıfsız, sömürüsüz bir dünya kurma mücadelesi var. O yüzden görevlerimiz, sorumluluklarımız fazla. Sevgili yoldaşımız, Yavuz yoldaşımız; sana ve senden öncekilere sözümüz şudur: Sınıfsız, sömürüsüz bir dünyayı, sınıfsız, sömürüsüz bir ülkeyi kurana kadar asla geri adım atmayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz."

Mustafa Yıldırımtürk, ağabeyi Yavuz Yıldırımtürk'ün 45 yıl sonra memleketine döndüğünü belirterek, gençlik yıllarından itibaren sürdürdüğü siyasi mücadeleye ve ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekti. THKO'dan TDKP'ye ve Emek Partisi'ne uzanan mücadele geleneğinin bugün de sürdüğünü ifade etti.

Zeynep Safure Ekşi, Yavuz Yıldırımtürk'ün hastalığına ve yaşamının son dönemindeki zorluklara rağmen mücadelesine ve ideallerine bağlılığını koruduğunu belirtti. Ekşi, Yıldırımtürk'ün son anına kadar işçi sınıfının örgütlenmesine ve sosyalizm mücadelesine vurgu yaptığını ifade etti.

Cihan Metin Yıldırımtürk, babası Yavuz Yıldırımtürk'ün onurlu siyasi mücadelesine ve mütevazı kişiliğine değinerek, ailesini yaşadığı acı ve kayıplardan korumak için geçmişini çocuklarıyla paylaşmadığını, babasının ailevi ve siyasi mücadelesinin derinliğini ancak son yıllarında kavrayabildiklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA