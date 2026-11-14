Pizzabulls Bordo Bandırma, Karşıyaka'yı 83-75 yenerek 8. haftada galip geldi

Pizzabulls Bordo Bandırma, Karşıyaka'yı 83-75 yenerek 8. haftada galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-75 yendi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ndeki maçta ilk periyot 26-27, devre 44-41 ve üçüncü periyot 66-58 sonuçlandı.
Salon: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 8, Okben Ulubay 1, Toure 6, Aldridge 17, Peterson 18, Perez 5, Kadir Bayram 10, Jefferson 10, Hankins 8
Karşıyaka : Weber 4, El-Amin 23, Kelly 15, Yavuz Gültekin 6, Enoch 8, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 2, Ouattara, Langevine 2
1. Periyot: 26-27
Devre: 44-41
3. Periyot: 66-58
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Pizzabulls Bordo Bandırma, konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-75 yendi.
Kaynak: AA