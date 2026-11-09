Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Lider Gemlik Sümerbey, Karşıyaka maçı öncesi teknik direktörüyle yollarını ayırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Lider Gemlik Sümerbey, Karşıyaka maçı öncesi teknik direktörüyle yollarını ayırdı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta namağlup lider Gemlik Sümerbey, Karşıyaka maçı öncesi teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Son 4 haftada 3 beraberlik alan Gemlik'te şube sorumluları istifa kararı aldı; Karşıyaka ise çarşamba Atatürk Stadı'nda zirveye ortak olmak istiyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'nın çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey karıştı. Profesyonel kategorideki ilk sezonunda ligde namağlup lider olan Bursa temsilcisinde teknik kriz çıktı.

Grupta oynadığı 10 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyip zirvede yer almasına rağmen son 4 haftada 3 beraberlik alan Gemlik'te önce teknik direktör İsmail Güldüren'in çalışmak istemediğini söylediği futbol şube sorumluları Necati Girgin ile Muharrem Deliçam istifa kararı aldı. Yönetim bu gelişme üzerine takım lider olmasına rağmen İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı.

'KARŞIYAKA ÇIKIŞTA'

Grupta teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken yalnız penaltıdan 1 gol yiyen Karşıyaka, Gemlik ekibine de ilk yenilgisini tattırarak zirve kapısını aralamak istiyor. Play-off hattının 2 puan, lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nda çarşamba saat 15.30'da oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluk yarışına iyice ortak olacak. Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakımda olması, son Bigaspor karşılaşmasını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da bu stadı kullanan Gaziemir Spor'un maçı olması nedeniyle Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip emektar statta son olarak yine Alsancak Stadı'nın zemini bakıma girdiği için 18 Ekim 2025'te Nazillispor'la karşılaştı. Karşıyaka bu maçta 390 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Polonya'yı kana bulayan saldırgan öldü

Katliamın bedelini canıyla ödedi!
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk kavgasında beklenmedik olay! Sakalı koptu

Yasak aşk kavgasında beklenmedik son!
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Polis 'Alkol haram, içme' dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu

Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı37

Ek zam için yeni formül! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü

Ne altın ne dolar! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü