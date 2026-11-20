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Sevim Aydın, histoloji ve embriyoloji uzmanı bir tıp doktoruydu; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu anabilim dalının profesörüydü. 19 Kasım akşamı Konya'nın Kulu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi için bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü görev yaptığı fakültede tören yapıldı. Cenazesi oradan Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

SEVİM AYDIN'IN MESLEĞİ NEYDİ, NE DOKTORUYDU?

Sevim Aydın bir histoloji ve embriyoloji doktoruydu. Dokuları ve embriyonun gelişimini inceleyen bu temel tıp dalında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde ders verdi ve araştırma yaptı.

Çalışmaları üreme sağlığı, tüp bebek uygulamaları, embriyo gelişimi ve hücre-doku görüntüleme üzerineydi. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği ile Türk Elektron Mikroskopi Derneği'nin üyesiydi.

SEVİM AYDIN'IN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Sevim Aydın'ın cenaze töreni 20 Kasım 2026 Cuma günü Ankara'da yapıldı. İlk tören, 1981'de öğrenci olarak girdiği ve 2010'dan beri öğretim üyesi olduğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Morfoloji Yerleşkesi'ndeydi.

Törene kolu askıda gelen Kemalettin Aydın'ın yanında çocukları Eylül Aydın ve Kemal Yiğit Aydın vardı. Rektör Aydın kazadan sonra hastanede tedavi görmüş, taburcu edilmişti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da törene katıldı.

SEVİM AYDIN NEREYE DEFNEDİLECEK?

Sevim Aydın, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. Açıklanan programda cenaze namazı Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi vaktinde kılınıyor, defin hemen ardından yapılıyor.

SEVİM AYDIN'IN GEÇİRDİĞİ KAZA NEREDE OLDU?

Sevim Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza 19 Kasım 2026 akşamı Konya-Kırıkkale kara yolunda, Kulu kavşağı yakınlarında oldu. Çift, Konya Şehir Hastanesi'ndeki akademik yükselme ve cübbe giyme törenine gidiyordu.

Kontrolden çıkan makam aracı takla attı, ardından yandı. Hastaneye kaldırılan Sevim Aydın doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı; Kemalettin Aydın ile aracın sürücüsü yaralandı.

SEVİM AYDIN KİMDİR?

Sevim Aydın, 1981'de girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1987'de mezun oldu. Bir süre Kastamonu, Diyarbakır ve Trabzon'da pratisyen hekim olarak çalıştı.

Uzmanlığını 1993-1996 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptı. KTÜ'de 2000'de yardımcı doçent, 2006'da doçent oldu. 2010'da Ankara Üniversitesi'ne geçti, üç yıl sonra profesör oldu. 2014-2018 arasında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu'nun yürütme komitesi sekreteriydi, ARDEB başkan yardımcılığı da yaptı.