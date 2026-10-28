Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Tamam Güner'in cenazesinde ailesine başsağlığı diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki soruşturma sebebiyle Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in cenazesine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Tamam Güner için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Güner ve ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA