Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Tamam Güner'in cenazesinde ailesine başsağlığı diledi

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Tamam Güner'in cenazesinde ailesine başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki soruşturma nedeniyle Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in cenaze törenine katıldı. Özel, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki törende Güner ve ailesine başsağlığı diledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hakkındaki soruşturma sebebiyle Çankaya Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in cenazesine katıldı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Tamam Güner için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Güner ve ailesine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA