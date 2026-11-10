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Karşıyaka, namağlup lider Gemlik Sümerbey FK'yı İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak

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Karşıyaka, namağlup lider Gemlik Sümerbey FK'yı İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak
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Karşıyaka, yarın 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta namağlup lider Gemlik Sümerbey FK'yı İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da ağırlayacak. Son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan 18 puanlı Karşıyaka, 22 puanlı lider Gemlik'i yenerek zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak olan Karşıyaka, yarın namağlup lider Gemlik Sümerbey FK'yı ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın saha zeminindeki bakım çalışmaları sürdüğü için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Statta yalnız kapalı tribün taraftara açılacak. Taraftarın maçın akşam saatlerine alınması talebi ise sezon başındaki İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle gerçekleşmedi.

Atatürk Stadı'nda en son geçen sezon 18 Ekim 2025'te Nazillispor maçını oynayan Karşıyaka, 390 gün sonra sahaya adım atacağı emektar statta rakibine ilk yenilgisini tattırarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Son 6 maçta bileği bükülmeyip 16 puan toplarken kalesinde yalnız penaltıdan tek gol gören Kaf-Kaf'ın zirve mücadelesi öncesi 18 puanı bulunuyor. Profesyonel kategorideki ilk sezonunda ligde namağlup lider olan Bursa temsilcisi 22 puanda. Lider olmasına rağmen son 4 maçta 3 beraberlik alan Gemlik'te bu maç öncesi İsmail Güldüren'in yerine teknik direktörlüğe Mesut Çaytemel getirildi.

KARŞIYAKA, ATATÜRK'Ü ANDI

Karşıyaka, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında andı. Yeşil-kırmızılılarda Başkan Yiğit Tusder, yönetim ve sporcular Atatürk'ü anma programı kapsamında, Karşıyaka Kaymakamlığı binasında Ata'mızın hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe düzenlenen 10 Kasım anma törenine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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