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Karşıyaka, 28 yaşındaki uzun forvet Cyril Langevine'yi kadrosuna kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, ABD'li 28 yaşındaki uzun forvet Cyril Langevine'yi kadrosuna kattı. Kulüp, transferi 'Karşıyaka'ya hoş geldin' ifadeleriyle duyurdu; oyuncu son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon forması giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li Cyril Langevine'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Karşıyaka'ya hoş geldin Cyrli Langevine." denildi.

28 yaşındaki uzun forvet, son olarak İsrail ekibi Hapoel Galil Elyon forması giymişti.

Kaynak: AA
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