Karşıyaka'da Erol Zöngür 367 gün sonra sahaya döndü ve galibiyet golüne katkı yaptı

İzmir'in 3'üncü Lig'de yer alan köklü temsilcisi Karşıyaka'da hak mahrumiyeti cezasının tamamlanmasıyla 1 yıl aradan sonra sahalara dönen stoper Erol Zöngür, geçmişe değil geleceğe iz bırakmaya bakacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçen yıl başlattığı bahis soruşturmasında 12 ay ceza alıp çarşamba günü Gemlik Sümerbey maçında cezasının tamamlanmasıyla 367 gün sonra sahaya çıkan 25 yaşındaki stoper, 90+4'üncü dakikadaki galibiyet golüne büyük katkı yaptı. Uzun bir aradan sonra yeşil sahalara dönen Erol Zöngür aylar süren sessizliğini yaptığı açıklama ile bozdu. Erol, sosyal medya hesabında, "12 ay… Belki takvimde sadece 365 gün, ama benim için anlatması çok daha zor bir hikayeydi. Bir futbolcunun en büyük hayali sahada olmakken, benim en büyük mücadelem sahalardan uzak kalmak oldu. Her maçta tribünden izlemek, ait olduğun yerde olamamak, içinde kopan fırtınaları kimseye anlatamadan güçlü görünmeye çalışmak…" dedi.

'12 AY BOYUNCA HAYALİNİ KURDUĞUM O ANI YAŞADIM'

"Çok şey yaşadım. Kırıldığım, sustuğum, geceleri kendi kendime hesaplaştığım zamanlar oldu. Bazen bir an önce geçsin dediğim günler, bazen de neden bunları yaşamak zorunda kaldığımı sorguladığım geceler" diyen futbolcu, "Ama bir şeyi hiçbir zaman kaybetmedim: İnancımı! Hakkımda ne düşünüldüğünden, kimlerin ne söylediğinden bağımsız olarak ben kendi hikayemi biliyordum. Futbola olan sevgimi, bu formaya duyduğum özlemi ve yeniden ayağa kalkmak için verdiğim mücadeleyi en iyi ben biliyordum. Dün yeniden sahadaydım. 12 ay boyunca hayalini kurduğum o anı yaşadım. O çimlere bastığımda geride bıraktığım her günü, her özlemi, her zorluğu hissettim. Belki dışarıdan sıradan bir maçtı ama benim için bir ömrün içine sığdırılmış koca bir mücadeleydi" ifadelerini kullandı.

'GELECEĞE İZ BIRAKMA ZAMANI'

Erol sahalara dönüş açıklamasını, "Çok şükür, dönüşümüzü galibiyetle taçlandırdık. Bu süreçte bana inanan, arayan, soran, destek olan ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan herkese minnettarım. Özellikle Karşıyaka armasına ve taraftarına… Beni hiç yalnız hissettirmediniz. Bendeki yerinizin ne kadar ayrı olduğunu hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdi geçmişe dönüp bakma değil, geleceğe iz bırakma zamanı. Kaybettiğim zamanı telafi etmek, bu armaya layık olmak ve bana inananların gurur duyacağı bir Erol olmak için mücadele edeceğim. 12 ay sustum, sabrettim, bekledim… Şimdi konuşma sırası sahada. Yarım kalan bir hikayem var. Ve ben o hikayeyi tamamlamaya geldim!" diye noktaladı. Bahis soruşturması kapsamında kendi takımlarının maçlarına bahis oynadıkları için tutuklanıp 3 ay hapis yatan futbolcular bile sahalara dönerken ilk soruşturmada Erol gibi 12 ay ceza alan 35 ismin hak mahrumiyetleri yeni bitmişti.

FIRSAT HAFTASI

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına ortak olan Karşıyaka rakiplerinin birbirleriyle karşılaşacakları haftada kazanıp çıkışını sürdürmeye çalışacak. İlk 9 takımın en fazla 4 puan farkıyla art arda dizildiği grupta 21 puanlı play-off potasındaki Karşıyaka pazar günü İzmir derbisinde 8 puanla düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Bucaspor 1928'e konuk olacak. Karşıyaka zirve yarışındaki rakiplerinden Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor, Gemlik Sümerbey ile Bigaspor, Balıkesirspor ile Eskişehir Anadolu birbirleriyle oynayacak. Karşıyaka, 6 rakibinin birbirleriyle oynayacağı hafta sonunda kazanıp avantaj elde etmeyi hedefleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı