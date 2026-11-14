Karşıyaka'ya Beşiktaş maçı olaylarında 400 bin TL, Metinler'e 57 gün ceza verildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka'ya geçen hafta evinde Beşiktaş'ı 1 sayı farkla mağlup ettiği maçın faturası ağır oldu. Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, yeşil-kırmızılı kulübe toplam 400 bin TL para cezası verilirken, kulüp yöneticisi Haldun Metinler'e 57 gün hak mahrumiyeti ve 322 bin 265 TL para cezası uygulandı. Disiplin Kurulu kararına göre Karşıyaka'ya karşılaşmada yaşanan salon ve seyirci olayları nedeniyle 250 bin TL ceza verildi. Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ise 150 bin TL para cezası uygulanırken kulüp ayrıca Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı'na aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı.

Maç sonrası parkeye girerek hakemlerden Tolga Akkuşoğlu'na omuz atıp küfrettiği gerekçesiyle hakemlerin talebiyle gözaltına alınarak hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılan Karşıyaka'nın yöneticilerinden Haldun Metinler de 57 gün hak mahrumiyeti ve 322 bin 265 TL ceza aldı. Karşıyaka geçen sezonun son haftasında Bursaspor randevusu sonrası Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 2 maç seyircisiz oynama cezası alıp evinde bu sezonun ilk iki karşılaşmasını taraftarından yoksun oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı