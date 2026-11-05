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İzmir Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1320 sentetik uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek ve 12 bin 125 lira nakit ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, aranan 16 yaşındaki şüpheli de yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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