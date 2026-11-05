İzmir Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Karşıyaka'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 1320 sentetik uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek ve 12 bin 125 lira nakit ele geçirildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Örnekköy Mahallesi'ndeki 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1320 sentetik uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 2 pompalı tüfek, 2 dolu kartuş, 12 bin 125 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, aranan 16 yaşındaki şüpheli de yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.