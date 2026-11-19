Kırıkkale Belediyesi Yuva ve Karşıyaka'da bordür ve parke çalışması yürütüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yuva ve Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metretül bordür ile 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.
Kırıkkale Belediyesi, mahallelerdeki yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen Uşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallelerde çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Yuva Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi'nde toplam 3 bin 500 metretül bordür ve 10 bin 500 metrekare kilit parke çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA