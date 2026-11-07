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Karşıyaka, TFF 3. Lig'de iç sahada Bigaspor'u 2-0 mağlup etti

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Karşıyaka, TFF 3. Lig'de iç sahada Bigaspor'u 2-0 mağlup etti
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Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. hafta mücadelesinde iç sahada Bigaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini 40. dakikada Eren Arda Şan ve 58. dakikada Veysel Karani Ünal attı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. hafta mücadelesinde iç sahada Bigaspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erdal Yılmaz, Ahmet Ülgün, Levent Yeşilyurt

Karşıyaka : Burak, Mevlüt, Aykut (Hıdır dk. 27), Ensar, Gökdeniz, Alpay, Erhan (Tuğay dk. 75), Mücahit, Samet (Enes dk. 83), Veysel, Eren Arda (Ömer Faruk dk. 75)

Teknik Direktör: Zafer Uysal

Bigaspor: Emre, Mert Tekin (Mert Ba dk. 46), Mustafa Aydoğan, Emir, Melih, Uğur, Berk (Eren dk. 46), Arda Berkay, Hüseyin Can (İlyas dk. 77), Fatih (Umut Koray dk. 69), Nurettin (Mustafa Can dk. 69)

Teknik Direktör: Cüneyt Aytürk

Goller: Eren Arda Şan (dk. 40), Veysel Karani Ünal (dk. 58) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Erhan Öztürk (Karşıyaka), Hüseyin Can Öztürk, Melih Şencan, İlyas Etik (Bigaspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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