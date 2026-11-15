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İzmir iş dünyasının tanınan isimlerinden, Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin büyümesinde rol oynayan iş insanı Sabahattin Sakıpağa, hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Sakıpağa'nın ölüm nedeni, yaşamı, memleketi ve Karşıyaka Spor Kulübü'ndeki görevleri merak konusu oldu. Peki, Sabahattin Sakıpağa neden öldü? İş insanı Sabahattin Sakıpağa kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Detaylar...

SABAHATTİN SAKIPAĞA NEDEN ÖLDÜ?

İş insanı Sabahattin Sakıpağa, 15 Kasım 2026 tarihinde 82 yaşında yaşamını yitirdi. Ancak vefatına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberlerde ölüm nedenine veya geçirdiği bir hastalığa dair açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Sabahattin Sakıpağa'nın hangi sağlık sorunu nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmiyor. Ölümünü belirli bir hastalığa bağlayan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SABAHATTİN SAKIPAĞA KİMDİR?

Sabahattin Sakıpağa, İzmir'in köklü ticaret ailelerinden Sakıpağa ailesinin mensubu olan iş insanıdır. 6 Haziran 1944 tarihinde dünyaya gelen Sakıpağa, özellikle süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren aile işletmesinin gelişiminde üstlendiği görevlerle tanınıyordu.

Kardeşleriyle birlikte Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin büyüme sürecinde çalışan Sakıpağa, aile markasının İzmir ve çevresinde tanınan bir işletme haline gelmesine katkı sağladı. İş hayatının yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nde de yöneticilik yapan Sakıpağa, kulübün farklı dönemlerdeki yönetimlerinde yer aldı ve asbaşkanlık görevini üstlendi.

SABAHATTİN SAKIPAĞA NERELİ?

Sabahattin Sakıpağa, İzmir iş dünyasının tanınan isimleri arasında yer alıyordu. Sakıpağa ailesinin ticari geçmişi de İzmir'in Karşıyaka ilçesine dayanıyor. Ailenin 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açtığı dükkân, sonraki yıllarda süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren işletmenin temelini oluşturdu.

SABAHATTİN SAKIPAĞA KAÇ YAŞINDAYDI?

6 Haziran 1944 doğumlu olan Sabahattin Sakıpağa, 15 Kasım 2026 tarihinde 82 yaşında hayatını kaybetti.

SABAHATTİN SAKIPAĞA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Sabahattin Sakıpağa, aile şirketindeki çalışmalarının yanı sıra Karşıyaka Spor Kulübü'nde de çeşitli görevler üstlendi. Kulübün farklı dönemlerdeki yönetim kurullarında yer alan Sakıpağa, asbaşkanlık görevinde de bulundu.

İş dünyasındaki faaliyetleri ve spor yöneticiliği geçmişiyle İzmir'de tanınan isimlerden biri olan Sakıpağa'nın vefatı, kentteki iş ve spor çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

SABAHATTİN SAKIPAĞA'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Sabahattin Sakıpağa'nın cenaze töreni 16 Kasım 2026 Pazartesi günü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenecek. Sakıpağa'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacak. Kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.