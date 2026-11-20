siyahlılar, zorlu İzmir deplasmanında kazanarak ligde moral bulmayı hedefliyor.

Y. Denizli Basket Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özsoy, Karşıyaka karşılaşması öncesinde takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özsoy, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek takımın hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürdüğünü belirtti. Karşıyaka'nın kendi sahasında etkili bir ekip olduğunu vurgulayan Özsoy, oyuncuların mücadelesine güvendiklerini ifade etti.

Zorlu deplasman öncesinde değerlendirmelerde bulunan Özsoy, "Karşıyaka deplasmanının kolay olmayacağının farkındayız. Rakibimiz, taraftar desteğini arkasına alan ve kendi sahasında etkili oynayan bir takım. Ancak bizim de hedeflerimiz ve bu hedeflere ulaşabilecek gücümüz var. Oyuncularımızın sahada gereken mücadeleyi göstereceğine inanıyoruz. Denizli'yi en iyi şekilde temsil ederek İzmir'den galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı