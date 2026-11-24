3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6'da 6 yaparak zirve iddiasını koruyan Karşıyaka'da sol kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal, son haftalarda sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon başında Alanyaspor'la yollarını ayırıp, transfer yasağı bulunan Karşıyaka ile anlaşmak için amatör sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu, ceza sahası dışından attığı birbirinden güzel gollerle alkış toplamaya devam ediyor. Son olarak yeşil-kırmızılıların evinde 4-1 kazandığı Alanya 1221 maçının 8'inci dakikasında Ömer Faruk'a asist yapan Veysel, 58'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Bu golün ardından Alanya ekibinin gardı düşerken, Karşıyaka sahadan 4-1'lik zaferle ayrılmayı başardı. Attığı golden 3 dakika sonra yine ceza sahası dışından bir şutu üst direkten dönen Veysel Karani, oynadığı 10 müsabakada 4 gol, 2 asistlik katkı sundu. Görev yaptığı ilk 5 müsabakada suskun kalıp, 8'inci haftadaki Söke 1970 maçında golle tanışan tecrübeli futbolcu, oynadığı son 5 maçta 4 kez fileleri havalandırarak Karşıyaka'nın şampiyonluk yarışındaki en önemli kozlarından biri haline geldi. Geçen sezon Kütahyaspor'la 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Veysel, Karşıyaka'da da kupa kaldırmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı