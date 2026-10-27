Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu 9 maçla başladı, 9 takım 4. tura yükseldi

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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 9 maçla başlandı.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan müsabakaların ardından İstanbulspor, Gaziantep FK, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, Aliağa Futbol, MKE Ankaragücü, Açıkalın Erciyes 38, Orduspor 1967, SMS Grup Sarıyer ve Karşıyaka, adlarını dördüncü eleme turuna yazdırdı.

Günün ilk bölümünde yapılan 9 maç ve sonuçları şöyle:

Ağrı 1970 Spor-İstanbulspor: 1-2

Etimesgutspor-Gaziantep FK: 0-4

İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor: 1-4

Pazarspor-Aliağa Futbol: 0-1

Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü: 1-2

Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38: 0-2

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor FK: 2-0

SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

Boluspor-Karşıyaka: 1-3 (Normal süre 1-1)

Kaynak: AA