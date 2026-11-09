Karşıyaka Beşiktaş maçı hangi kanalda, Karşıyaka Beşiktaş nereden CANLI izlenir?

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Karşıyaka ile Beşiktaş arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, bugün saat 19.00'da İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak. İşte Karşıyaka Beşiktaş maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşıyaka Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler bu kanalları tercih edebilir.

BEIN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 5, Digiturk platformunda 81. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BEIN SPORTS HABER KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS HABER, Digiturk'te 85. kanaldan, Kablo TV'de ise 223. kanaldan yayın yapıyor. Kanalın yayınları 4A uydusu üzerinden şifresiz olarak da izlenebiliyor.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşıyaka Beşiktaş maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı Digiturk 81. kanaldaki beIN SPORTS 5'ten ya da Digiturk 85. kanal ve Kablo TV 223. kanaldaki beIN SPORTS HABER'den takip edebilir. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD'u tercih edebilir.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşıyaka Beşiktaş maçı, beIN SPORTS HABER üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. beIN SPORTS HABER, 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapıyor. Maçı beIN SPORTS 5'ten izlemek isteyenlerin ise Digiturk ya da TOD aboneliği bulunması gerekiyor.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşıyaka Beşiktaş maçı bugün, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşıyaka ile Beşiktaş arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, İzmir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR

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