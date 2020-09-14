İSTİHDAM HABERLERİ

İstihdam 14.9.2020
Devlet korumasından yararlanmış 805 genç kamuda istihdam edilecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini bildirdi.
İstihdam 14.9.2020
Bakan Selçuk: "Devlet korumasından yararlanmış 805 gencimizi kamuda istihdam edeceğiz"
İstihdam 14.9.2020
Ahilik Haftası
Adana'da Ahilik Haftası etkinliklerle kutlandı. Vali Süleyman Elban, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada tüm esnafın "Ahilik Haftası"nı kutladı. Salgın dolayısıyla mütevazi bir program yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Elban, "Bu süreçte biraz daha tedbirlere uymaya gayret edersek önümüzdeki dönemde tüm önemli günlerimizi, bayramlarımızı ve Ahilik Haftası'nı büyük bir coşkuyla kutlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Ülkede esnaf teşkilatının toplumun en büyük kesimini oluşturduğunu belirten Elban, "Esnafımız istihdam açısından toplumumuzda önemli bir yükü alıyor.
İstihdam 14.9.2020
TOGÜ'de sürekli işçi alımı kura çekilişi yapıldı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirildi.
İstihdam 14.9.2020
Son dakika haberi! Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacak
Şirket tarafından yapılan açıklamada, işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.
İstihdam 14.9.2020
Fransa Merkez Bankası küçülme tahminini düşürdü
Fransa Merkez Bankası, bu yıl istihdamın 825 bin azalacağını tahmin ederken, işsizlik oranının da gelecek yıl yüzde 9,1'den yüzde 11,1'e yükselmesini bekliyor.
İstihdam 14.9.2020
TPF heyetinden İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret
İçinde bulundukları süreçte personelin görevine sağlıklı bir şekilde devam etmesi, mağazalarda uzun soluklu çalışmaları sağlamak ve istihdam kalitesini yükseltmek için bazı önlemlerin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Düzgün, şu değerlendirmelerde bulundu: "Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi, mağazaların pazar günleri kapalı olması istihdam kalitesini yükselteceği gibi perakende sektörünün kurucu ve en küçük yapı taşı olan bakkal esnafının da rekabet gücünü artıracaktır.
İstihdam 14.9.2020
Son dakika haber... Almanya Ekonomi Bakanlığı: Ekonomik toparlanma zayıflasa da yıl sonuna kadar sürecek
Almanya'da istihdamın son 5 ayda ilk defa temmuz ayında arttığı hatırlatılan raporda, göstergelerin bu alandaki toparlanmanın devam edeceğine işaret ettiği belirtildi.
İstihdam 14.9.2020
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den 20. yıl mesajı Açıklaması
Değişen tüketici talep ve ihtiyaçlarıyla birlikte finansal teknolojilerin de gelişerek tüm sektörü yenilenmeye iterken bankacılık uygulamalarında dijitalleşmenin BDDK'nın düzenleme çerçevesi kapsamında yer bulduğuna değinen Akben, şöyle devam etti: "Artan teknoloji kullanımı ile beraber kurumumuz da bu konuda ihtisaslaşma adımları atmış ve bilgi sistemlerine özel personel istihdamı sağlayarak kurum için yapılanma organize etmiştir.
İstihdam 14.9.2020
Şırnaklı girişimci kadın hibe desteğiyle 50 kişiye istihdam sağladı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde girişimci Selda Başar (34), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) aldığı hibe desteğiyle 840 metrekarelik atölyede 50 kişiye iş imkanı sağladı.
İstihdam 14.9.2020
Kurutmalık domates çiftçiye gelir, işçiye istidam oldu
Kayısı üretiminde adından söz ettiren Malatya'da Vahdettin ve Yusuf Boyraz kardeşler, 3 yıl önce başladıkları organik kurutmalık domates üretimiyle hem tarım işçilerine istihdam sağladı hem de kentteki diğer çiftçilere örnek oldu.
İstihdam 14.9.2020
Van'da Royal Palas Hotel hizmet vermeye başladı
6 kattan oluşan Royal Palas Hotel'in 76 oda kapasiteli olduğuna değinen İnanç, "76 oda kapasiteli olan otelimizde, yakın zamanda açılacak olan restoran, SPA, toplantı salonları, kafe ve halka açık olmak üzere açık alanda Van kahvaltı salonumuz bulunuyor. Pandemiden sonra açılan ilk otel olma özelliğine sahip Royal Palas Hotel, ayrıca İranlı misafirler için de çok cazip bir konumda yer alıyor. 40 kişinin istihdam edileceği otelimizin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
İstihdam 14.9.2020
MARDİN Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önledi
Kazı çalışmaları hem istihdam kapısı oldu hem de göçü önlediMARDİN'e bağlı 150 haneli kırsal Dara Mahallesi'nde bulunan Dara Antik Kenti'nde yapılan kazı ekibinde 40 mahalleli de çalışıyor.
İstihdam 14.9.2020
TÜBİTAK 11 personel alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.
İstihdam 13.9.2020
Uganda ve Tanzanya arasında 3,5 milyar Dolarlık petrol boru hattı anlaşması
Boru hattının yaklaşık yüzde 80'inin Tanzanya'dan geçeceği ve Tanzanyalılar için 18 binden fazla istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.
İstihdam 13.9.2020
İzmit Belediyesi Kütüphanesi uzman personelleriyle hizmet veriyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından tanıtımı yapılan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, sınavlardan başarıyla geçerek istihdam edilen alanında uzman kütüphane personeliyle kullanıcılara hizmet veriyor.
İstihdam 13.9.2020
Son dakika haber | Brüksel'de sağlık çalışanlarına destek gösterisi
Göstericiler, devletin özel sektörden sağlık hizmetleri satın almamasını, gençlerin sağlık sektöründe istihdam edilmesini teşvik edecek politikalar geliştirmesini talep etti.
İstihdam 13.9.2020
Muş Belediyesinden halı dokuma kursu
Vatandaş odaklı hizmetlerle önemli faaliyetlere imza atan Muş Belediyesi istihdama katkı sağlayacak projeler hayata geçirmeye devam ediyor.
İstihdam 13.9.2020
Başkan Hürriyet muhtarlarla buluştu
Hep birlikte Karadeniz manzarası eşliğinde yenilen yemeklerin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Sarısu Gençlik Kampımız için çok çaba harcadık. Küçük bütçelerle büyük işler çıkartmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz de burayı ziyaret ettik. Burası adeta bir mezbelelikti. Burayı harika bir tesis haline getirdik. Buranın yenilenmesine ve bu kadar güzel bir hale getirilmesinde emeği olan bütün personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu bölgede yaşayan vatandaşlar içinde küçük bir istihdam kapısı oldu.
İstihdam 13.9.2020
Binlerce yıllık tarihin gün ışığına çıkarılmasına kadın işçilerden katkı
"Kadınlarımızda bir arkeoloğun hassasiyetini görebiliyoruz" Kazı faaliyetlerinde kadınlarında istihdam edildiğini belirten Ünan, şöyle devam etti: "Bu yıl 250 işçiyle beraber arkeolog, antropolog, restoratör, mimar, mimari restoratör ve seramik uzmanından oluşan 50 personelle çalışmalara başladık.
İstihdam 13.9.2020
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Moody's tepkisi Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin aldığı karara yönelik, "Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada.
İstihdam 13.9.2020
Son dakika haberleri | AK Partili Canikli'den, Moody's'in kredi not kararına tepki
İstihdam 13.9.2020
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şubesi öncülüğünde Oltu ilçesinde kurulacak Cağ Kebabı ve Et Entegre Tesislerinin idari bina inşaatına hızla devam ediliyor.
İstihdam 12.9.2020
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu: (2)
Erdoğan, darbe ve vesayet düzeninin, Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sadece Türkiye'nin sorunu mudur? Hayır. Ülkemizde her darbeden sonra yeniden inşa edilen yönetim sistemi de bu gayeyle düzenlenmiştir. Sistemin en kritik unsurları, milletin istiklalini ve istikbalini güvence altına almak değil, senaryonun daha sonraki adımlarını kolaylaştırmak amacıyla tesis edilmiştir. Üzerinde darbe veya vesayet gölgesi olmayan tek köklü değişim, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizdir. Bu, ciddi manada bunları rahatsız etmiştir. Tarihimizde ilk defa yönetim sistemimizi doğrudan milletin tercihiyle böylesine kapsamlı bir şekilde değiştirme başarısını hamdolsun biz gösterdik. Elbette bu safhaya kolay gelmedik." "Senaryoların hepsini de boşa çıkartmakta kararlıyız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda milletin demokrasi ve kalkınma özlemini dindirecek pek çok reformun hayata geçirildiğine değinerek, şöyle konuştu: "Darbe döneminin mirası pek çok kurumu, kuralı, uygulamayı halkımızın beklentileri doğrultusunda yeniden oluşturduk. Bir yandan ülkemizin 81 vilayetinin tüm altyapı ve hizmet ihtiyaçlarını karşılarken, diğer taraftan ileri demokrasiyi inşa ettik. Türkiye, bu 2 güçlü motorun etkisiyle hızla toparlanıp Cumhuriyet döneminin tamamında yapılanların katbekat üstünde skorlara imza attı. Temel altyapı ve hizmetler alanında eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, adaletten güvenliğe her alanda ülkemizi gelişmiş devletler seviyesine çıkartan pek çok yatırımı hayata geçirdik. Ekonomide üretimden ihracata, büyümeden istihdama, finansmana kolay erişimden girişimciliğin desteklenmesine kadar pek çok kritik altyapı atılımını ardı ardına işte bu dönemde gerçekleştirdik.
İstihdam 12.9.2020
MÜSİAD'dan 6 milyon turistlik proje
Proje ile Türkiye'ye gelen turistlerin, Türkiye'nin zenginliklerini keşfedebilmeleri için, yalnızca bir şehirde değil, birçok şehirde gezerek konaklayabilmelerini sağlayacağız." KaravanPark Projesi Turizme Cansuyu Olacak Konaklama tesisleri ve otellerin, Covid-19 salgınının beraberinde getirdiği gerekliliklerden dolayı tercih edilme oranlarının düşmesinin turizm sektörünü ciddi anlamda etkilediğini söyleyen Başkan Demir, sektörden doğrudan ve dolaylı olarak gelir elde eden çalışan kitlenin de zor durumda kaldığını ifade etti. Bu nedenle sektörün bir an önce eski performansına dönmesi gerektiğinin altını çizen Demir, "Türkiye'nin yeniden yerli ve yabancı turist için cazibe merkezi olması, ülke ekonomimizin gelişmesi, istihdamın korunması ve artırılması bakımından son derece elzemdir.
İstihdam 12.9.2020
Trabzon'da balıkçı barınakları ve balık depoları yıkıldı
Trabzon'da balıkçı barınakları ve balık depoları yıkıldı Arsin ilçesinde bulunan balıkçı barınakları ve balık depolarının yıkımına tepkiler sürüyor Trabzon Su Ürünleri Üreticiler Birlik Başkanı İlker Yıldırım: "Depolarımızı boşaltmaya zaman bırakmadan yazı elimize geçer geçmez bir gün sonra yıkım işlemi yapıldı; milli servet yerle bir oldu" "Sadece bu limandan yapılan ihracat rakamının ortalaması 30-40 milyon dolar civarında" TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan balıkçı barınakları ve balık depolarının yıkımına tepkiler sürüyor. Trabzon Su Ürünleri Üreticiler Birlik Başkanı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi İlker Yıldırım, yıkıma tepki göstererek limandan yılda 30-40 milyon dolar civarında balık ihracatı yapıldığını belirterek depolarının yıkımıyla büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Depolardaki malzemeleri dahi boşaltamadan yıkım işleminin yapılmasına tepki gösteren Yıldırım, milyona varan zararlarının olduğunu ifade ederek, "Bu liman yaklaşık 4-5 yıl önce bölge balıkçılarına hizmet için yapıldı. Denizde bizim milyonlarca dolar yatırım yaptığımız üretim ve istihdam yaptığımız balık çiftliklerimiz var.
İstihdam 12.9.2020
AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Şahin, güven tazeledi
Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise Tomarza Belediyesi bünyesine bağlı İmar AŞ adına bir mobilya fabrikasının 2020 yılı sonuna kadar ilçede faaliyete geçeceğini ve ilk etapta 150 kişi olmak üzere ilerleyen yıllarda 600 kişinin burada istihdam edileceğini belirtti.
İstihdam 12.9.2020
Trabzon'da balıkçı barınakları ve balık depoları yıkıldı
Depolardaki malzemeleri dahi boşaltamadan yıkım işleminin yapılmasına tepki gösteren Yıldırım, milyona varan zararlarının olduğunu ifade ederek, "Bu liman yaklaşık 4-5 yıl önce bölge balıkçılarına hizmet için yapıldı. Denizde bizim milyonlarca dolar yatırım yaptığımız üretim ve istihdam yaptığımız balık çiftliklerimiz var.
İstihdam 12.9.2020
YÖK Başkanı Saraç: 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "YÖK-Gelecek Projesi'nin ikinci aşaması olan 'Öncelikli Alan Öğretim Üyesi' istihdamını başlatıyoruz.
İstihdam 12.9.2020
Bakan Pekcan'dan, İhtisas Serbest Bölgesi'nde yatırım çağrısı
İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin hayata geçirilmesi amacıyla, 9 Haziran 2020 tarihinde 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgeleri'nde Sağlanacak Destekler Hakkında Kararın yayımlandığını hatırlatan Pekcan, şöyle devam etti: "Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek sektörlerde ihracat hedefiyle faaliyet gösterecek firmalara istihdam ve kira desteği sağlanmasının ve bu bölgeleri kuracak olan ana yatırımcılar olan kurucu ve işletici şirketlere, yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarı için faiz veya kar payı desteği verilmesine imkan tanındı.