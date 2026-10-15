Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Sri Lankalı mevkidaşı Herath ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de CICA 7. Zirvesi kapsamında Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile görüştü. Fidan, zirve kapsamındaki ikili temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un barajlarında son durum! Bakın 1 günde doluluk oranı ne kadar arttı

84 yılın yağış rekoru kırıldı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Fenerbahçe'nin 6-0'lık yenilgisi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası

Fener 6-0 yenildi, ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sırası
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi! Tarihi cami sular altında
Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor

Final yapan Gırgıriye’de sürpriz karar! Seyircinin talebiyle geri dönüyor
MASAK şüpheli işlem kriterlerini belirledi! O hesaplar anında kapatılacak

Bu mesajı atan akraban bile olsa aman dikkat! Hesap anında kapatılacak
6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor

Giydiği mont 6-0'lık hezimetin önüne geçti! İşte fiyatı
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları