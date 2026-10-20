Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta istihdam ve mesleki eğitim hedefleri Vali Özarslan başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta istihdam ve mesleki eğitim hedefleri Vali Özarslan başkanlığında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandı. Toplantıda İŞKUR'un 2026 ilk 10 ay faaliyetleri ve istihdam verileri sunuldu; 2027 mesleki kurslar, İşgücü Uyum Planı ve TYP planlamaları değerlendirildi.

Sinop'ta İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Özarslan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Sinop Valiliği toplantı salonunda düzenlenen birleşimde, kent genelinde istihdamın korunması, geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırıldı. Toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır tarafından 2026 yılının ilk 10 ayında gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen projeler ve sağlanan istihdam verilerine ilişkin detaylı bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Gündem maddeleri kapsamında ayrıca 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan mesleki edindirme kursları, İşgücü Uyum Planı ve Toplum Yararına Programlar (TYP) dahil olmak üzere eğitim planlamaları ele alınarak değerlendirildi. İl genelinde istihdam olanaklarının artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun adımların atılması amacıyla kurul üyeleri arasında istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Tuncer Bakırhan Meclis'te açıkladı! İran ile PJAK masaya oturuyor

Bakırhan, Meclis'te açıkladı! Bir ülke daha PKK ile masaya oturuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da baba ve oğluna silahlı saldırı! Arif Bulut ve oğlu Hasan Hüseyin olay yerinde öldü

Baba ve oğlu aynı anda can verdi! Saldırının nedeni hâlâ sır
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber

Kötü haber maalesef geldi!

İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi

Bu akşam seneler sonra bir ilkin peşinde!
Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
'Daltonlar'a 8 ilde eş zamanlı baskın! 10 şüpheli gözaltına alındı

'Daltonlar'a 8 ilde baskın! Gözaltılar arasında çocuklar da var
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz

Fon vurgunu için bu ifadeyi ilk kez kullandı