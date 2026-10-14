Tekirdağ'da kadın girişimci, 5 kadına istihdam sağlayıp 2 bin ekmek üretiyor

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Tekirdağ'da yaşayan kadın girişimci, babasının desteğiyle kurduğu işletmede 5 kadına istihdam sağlayarak günlük 2 bin ekşi mayalı ekmek üretiyor.

Gastronomi alanında yüksek lisans yapan ve tezini ekşi mayalı ekmek üretimi üzerine hazırlayan Selin Çıtak, akademik bilgisini babası Şefket Çıtak'ın desteğiyle girişimciliğe dönüştürdü.

Karababa Mahallesi'nde kurduğu fırında ekşi mayalı ekmek üreten Çıtak, kadınların çalışma hayatına katılmasına da katkı sağlıyor.

Yaklaşık 7 yıllık ekşi maya kullanılarak hazırlanan ekmekler, üç günlük üretim sürecinin ardından zincir marketler, oteller, restoranlar, kafeler ve yerel işletmelere ulaştırılıyor.

İşletmesinde 5 kadına istihdam sağlayan Çıtak, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve iş bulmakta zorlanan kadınlara öncelik veriyor.

Uzun fermantasyon için özel üretim düzeni

Selin Çıtak, AA muhabirine, girişimcilik serüveninin babasının fikriyle başladığını, gastronomi alanındaki eğitimini üretime yansıttığını söyledi.

Yüzde 100 ekşi mayalı ekmek üretiminin özel koşullar gerektirdiğini belirten Çıtak, uzun fermantasyon süreci için işletmede farklı bir üretim düzeni oluşturduklarını anlattı.

Üretimde her gün un ve suyla beslenen yaklaşık 7 yıllık ekşi maya kullandıklarını ifade eden Çıtak, şöyle konuştu:

"İlk gün maya aktif hale getiriliyor. İkinci gün un, su ve tuzla hazırlanan hamur belirli aralıklarla katlanıp uygun sıcaklıkta bekletildikten sonra soğuk fermantasyon için depoya alınıyor. Ertesi gün hamurlar uygun sıcaklığa getirildikten sonra pişirilerek paketleniyor."

Günlük 2 bin ekmek üretim kapasitesine ulaştıklarını aktaran Çıtak, ürünlerinin birçok satış noktasında tüketiciyle buluştuğunu dile getirdi.

Kadın istihdamına büyük önem verdiklerini vurgulayan Çıtak, "Kadınların üretimde yer almasını önemsiyoruz. Özellikle yaşları nedeniyle iş bulmakta güçlük çeken kadınlara öncelik veriyoruz. Onların iş bulabilmesi daha zor oluyor. Özellikle bulunduğumuz bu coğrafyadan kaynaklı olarak. O yüzden kadınlarla birlikte çalışmaya çok önem veriyoruz." dedi.

Kadınlarla birlikte üretimi büyütmeyi hedeflediklerini anlatan Çıtak, daha fazla kadının ekonomik hayata katılmasına katkı sunmak istediklerini kaydetti.

Kadın çalışanlar üretimin her aşamasında görev alıyor

İşletmede çalışan Hilal Selvi de ekmeklerin hamurunun hazırlanmasından pişirilmesine, paketlenmesinden satış noktalarına ulaştırılmasına kadar üretimin farklı aşamalarında görev aldığını söyledi.

Çalışmanın kendisine ekonomik katkının yanı sıra manevi açıdan da destek sağladığını belirten Selvi, çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde olmaktan ve iş ortamından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA