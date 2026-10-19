Çin'de ankete dayalı kentsel işsizlik oranı eylülde yüzde 5,2'ye geriledi

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in işgücü piyasası, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde genel olarak istikrarlı seyrini sürdürdü. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı da eylül ayında geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yılın ilk dokuz ayında yüzde 5,2 olarak gerçekleşen ortalama ankete dayalı işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermedi.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı eylül ayında bir önceki aya göre 0,1 yüzde puan düşüşle yüzde 5,2 oldu.

Çin, kentsel işsizlik oranını 2026 yılında yüzde 5,5 civarında tutmak ve yıl boyunca 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmak amacıyla yılın başından bu yana bir dizi istihdam artırıcı politikayı uyguluyor.

Çin, temmuz ayında da insan kaynakları ve sosyal güvenliğin geliştirilmesine yönelik beş yıllık eylem planı yayımladı. Bu çerçevede, 2026-2030 dönemi için belirlenen diğer hedeflerin yanı sıra, kentsel bölgelerdeki 25 milyon işsizin iş bulmasına yardımcı olma ve iş bulmakta zorluk çeken 6,5 milyon kişiye istihdam desteği sağlama amaçlanıyor.

Kaynak: Xinhua