Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2027 Yıllık Eğitim Planı'nı onayladı

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Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı Ekim ayı olağan toplantısında önemli kararlar alındı. Vali Ziya Polat başkanlığındaki toplantıda 2027 Yıllık Eğitim Planı onaylanırken, Ulusal Staj, İş Gölgeleme ve Eğitim programlarının yaygınlaştırılması ile Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri alanı ve Yazılım Geliştirme dalının açılmasına yönelik süreç ele alındı.

Kars'ta istihdamın artırılması, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi ve öğrencilerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında değerlendirildi.

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2026 yılı Ekim ayı olağan toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlık ettiği toplantıya kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda gündeme alınan konular tek tek görüşülerek 2027 yılında uygulanacak eğitim programlarından öğrencilerin staj imkanlarının geliştirilmesine, mesleki eğitimde bilişim alanının güçlendirilmesinden bir sonraki toplantının tarihine kadar çeşitli kararlar alındı.

"2027 Yıllık Eğitim Planı onaylandı"

Kurulun aldığı ilk karar kapsamında, Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "2027 Yıllık Eğitim Planı" görüşüldü.

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 2027 yılında müracaat olması halinde açılabilecek kursları kapsayan eğitim planı, ilgili yönetmeliğin 7'nci maddesi gereğince İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından onaylandı.

Planla birlikte kentte iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenebilecek mesleki eğitim faaliyetlerinin çerçevesi de belirlenmiş oldu.

"Kamu kurumlarına Ulusal Staj bilgilendirmesi yapılacak"

Toplantıda öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarına katkı sunacak Ulusal Staj, İş Gölgeleme ve Eğitim programları da gündeme geldi.

Kurul, kamu kurum ve kuruluşlarına söz konusu programlar hakkında bilgilendirme yapılmasını kararlaştırdı. Kurumların kendi faaliyet alanlarıyla ilişkili bölümlerde eğitim gören öğrencilere yönelik program oluşturmalarının teşvik edilmesi amacıyla bilgilendirme yazısı gönderilecek.

Bu kapsamda öğrencilerin eğitim gördükleri alanlarda kamu kurumlarının çalışma ortamını yakından tanımaları ve mesleki tecrübe kazanmalarına imkan sağlayacak uygulamaların artırılması hedefleniyor.

Kurul toplantısında mesleki ve teknik eğitim açısından dikkat çeken bir karar da alındı.

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda, Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde "Bilişim Teknolojileri" alanı ile bu alana bağlı "Yazılım Geliştirme" dalının açılması konusu değerlendirildi.

Talep, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu tarafından uygun görülürken, alan ve dalın açılmasına yönelik gerekli iş ve işlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılmasına karar verildi.

Söz konusu çalışmanın hayata geçirilmesiyle öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım alanında mesleki eğitim imkanlarından yararlanmasının önü açılacak.

"Bir sonraki toplantı Ocak 2027'de"

Toplantının son gündem maddesinde ise kurulun bir sonraki buluşma tarihi belirlendi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının 2027 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı