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Konya İş Kurumu çalıştayında gençler ve iş dünyası istihdamı tartıştı

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Konya İş Kurumu çalıştayında gençler ve iş dünyası istihdamı tartıştı
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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün çalıştayında üniversite öğrencileri ile iş dünyasının insan kaynakları temsilcileri Karatay Gençlik Merkezi’nde buluştu. 20 yuvarlak masada staj, yarı zamanlı çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam gibi konular ele alındı.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "Gençlerin Çalışma Hayatından Beklentileri Çalıştayı"nda üniversite öğrencileri ile iş dünyasının insan kaynakları temsilcileri bir araya geldi.

Karatay Gençlik Merkezi'ndeki çalıştayda staj, yarı zamanlı çalışma, mezuniyet sonrası istihdam, ücret ve yan haklar, kariyer gelişimi ile iş-yaşam dengesi konuları ele alındı. 20 yuvarlak masada gerçekleştirilen görüşmelerde öğrenciler beklentilerini dile getirirken işveren temsilcileri de nitelikli iş gücü ihtiyaçlarını paylaştı. Çalıştayın açılışında konuşan Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci, gençlerin çalışma hayatına ilişkin beklentilerini doğrudan dinlediklerini belirterek, iş gücünün yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilmesinin önemini vurguladı. Çalıştaya kamu kurumlarının yöneticileri, üniversite temsilcileri, insan kaynakları yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Elde edilen görüş ve önerilerin, üniversiteler ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve yeni istihdam fırsatlarının geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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