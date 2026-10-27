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BM Kalkınma Programı 2023-2025'te en az 4,9 milyon Afgan mültecinin döndüğünü açıkladı

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BM Kalkınma Programı 2023-2025'te en az 4,9 milyon Afgan mültecinin döndüğünü açıkladı
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BM Kalkınma Programı, 2023-2025 döneminde en az 4,9 milyon Afgan mültecinin ülkeye döndüğünü açıkladı. Kurum, dönüşlerin istihdam ve temel hizmetler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu, ev sahibi topluluklara hedefli yardım hazırladığını belirtti.

KABİL, 27 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2023-2025 döneminde en az 4,9 milyon Afgan mültecinin ülkeye döndüğünü ve bu durumun istihdam, temel hizmetler ve altyapı üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.

Kurum salı günü yaptığı açıklamada, toplu geri dönüşlerin halihazırda sınırlı olan kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek bu duruma karşılık çeşitli vilayetlerdeki ev sahibi topluluklara yönelik hedefli yardım paketleri hazırladıklarını, geçim kaynaklarının desteklenmesine ve temel hizmetlere erişimin genişletilmesine öncelik verdiklerini kaydetti.

Afgan yetkililer, ülkeye dönenlerin tamamına gıda yardımı, temiz su, sağlık hizmetleri ve geldikleri vilayetlere ücretsiz ulaşım dahil temel insani yardımlar sağlandığını belirtti.

Afganistan hükümeti ise uzun vadeli yeniden entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla geri dönen ailelere yaklaşık 70.000 arsa tahsis etti.

Kaynak: Xinhua
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