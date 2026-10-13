Düzce Gümüşova'daki tesiste yaklaşık 200 ton fındık katma değere dönüştü

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 yıl önce kurulan fındık işleme tesisi, fındığı ezme çeşitlerine ve kavrulmuş ürüne dönüştürerek katma değer kazandırıyor.

Gümüşova Ziraat Odası, hava şartlarına bağlı olarak yılda 50 bin ila 100 bin ton fındık üretilen Düzce'de, ürünün ham madde olarak değerlendirilmesinin yanında işlenerek iç piyasadaki tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla proje hazırladı.

Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gümüşova Kaymakamlığı ve Gümüşova Belediyesinin destek verdiği projeyle, Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) yaklaşık 2 milyon lira destek alındı.

Haziran 2024'te Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açılışını yaptığı Gümüşova Entegre Fındık İşleme Tesisi'nde fındığı ezme çeşitlerine ve kavrulmuş ürüne dönüştüren üreticiler, pazar yelpazesini genişletebiliyor.

Gümüşova Ziraat Odası Başkanı Mafil Tavlı, AA muhabirine, Ulusal Fındık Konseyinin yaptığı bir çalışmada, fındığın tatlılar dışında dünyada 156 çeşit yemekte kullanıldığının ortaya konulduğunu belirtti.

Buradan hareketle fındığın ham madde olarak tüketilmesinin dışında alternatif üretme kararı aldıklarını anlatan Tavlı, "Bu fındığı biz üretiyoruz da niçin yemesini bilmiyoruz." diyerek çıktıkları yolda MARKA'yla işbirliği yaptıklarını ve Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gümüşova Kaymakamlığı ve Gümüşova Belediyesinin desteğini alarak tesisi ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Tavlı, kurulduğu günden bu yana yaklaşık 200 ton fındığın tesiste işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüldüğünü bildirerek, "Üretici fındığını getiriyor, önce kantara giriyor, sonra kırılıyor ve fındık seçime giriyor. Kurutma ve kavurma aşamasının ardından paketlenecek fındığı paketliyoruz, ezme yapılacak olanı da ezme yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir şey katmıyoruz." diye konuştu.

"Tesisimizden 2 bin 500-3 bin üreticimiz faydalandı"

Tavlı, üreticilerin tesise ilgisinin her geçen gün arttığına değinerek, "Buradaki tesise Düzce'den, Kaynaşlı'dan, Yığılca'dan ve Akçakoca'dan bile ezme almak için fındık getiren üreticilerimiz var. Tesisimizden bu zamana kadar 2 bin 500-3 bin üreticimiz faydalanmıştır." dedi.

Tesiste sade, tahinli, kremalı, ballı ve kuru üzümlü fındık ezmesi üretilebildiğini anlatan Tavlı, kavrulmuş fındığın da paketlenerek tüketiciye sunulduğunu kaydetti.

Tavlı, tesisin istihdama da katkı sunduğuna işaret ederek, "Çalışanlarımızın biri erkek, geri kalan arkadaşlarımızın hepsi kadın. Dönemine göre en az çalıştırdığımızda dört kadın, bu dokuza kadar çıkıyor." şeklinde konuştu.

Tesisteki işleme hizmetlerinin piyasa fiyatlarının altında sunulduğunu vurgulayan Tavlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ezmenin her çeşidini, kavrulmuş, paketlenmiş fındığın her çeşidini kilogramını 50 liradan yapıyoruz. Bu piyasada 70 liraya kadar çıkıyor. Hatta Doğu Karadeniz'e gittikçe daha pahalı. Biz, fındık üreticinin malı olduğu için en ucuz şekilde yapıyoruz. Amacımız burada kar gütmek değil, insanlara fındık yemesini öğretmek, iç piyasadaki tüketimi artırmak. Hedefimize ulaştığımıza da inanıyorum. Bizde fındığını kırdırıp İstanbul'da satanlar da var. Yani iç pazardaki tüketimi artırdık."

Kaynak: AA