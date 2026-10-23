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Generali'nin Almanya iştiraki gelecek 4 yılda 800 kişiyi işten çıkaracak

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Generali'nin Almanya iştiraki, verimlilik artışları nedeniyle gelecek 4 yılda 800 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. İşten çıkarmalar erken emeklilik, planlı emeklilik ve doğal iş gücü kaybıyla yapılacak; şirket 2030 sonuna kadar mevcut lokasyonlarda istihdam güvencesi sağlayacak.

İtalyan sigorta grubu Generali'nin Almanya iştiraki, kurumsal yapılanma stratejisi doğrultusunda gelecek 4 yılda 800 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, teknolojik yatırımlar ve verimlilik artışları nedeniyle 2030 yılı sonuna kadar bazı pozisyonlara ihtiyaç kalmayacağı belirtildi.

Bu doğrultuda 4 yıl içinde 800 kişinin işten çıkarılacağı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların erken emeklilik, planlı emeklilik ve doğal iş gücü kaybı gibi yöntemlerle gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, şirket yönetiminin, 2030 sonuna kadar mevcut operasyonel lokasyonlarda çalışanlar için istihdam güvencesi sağlayacağı bilgisi verildi.

Modernizasyon, dijitalleşme ve yapay zeka alanlarına yüz milyonlarca avro yatırım yapılacağı kaydedilen açıklamada, şirketin ana sigortacılık faaliyetlerine odaklanarak diğer operasyonel işleri dış kaynak ortaklarına devredeceği bildirildi.

Yapılanma kapsamında Aachen, Nürnberg ve Stuttgart'taki ofislerin kapatılarak çalışanların Köln, Münih ve Karlsruhe'de kurulacak merkezlerde toplanacağı belirtilen açıklamada, Hamburg ve Saarbrücken'de ise yeni bölgesel merkezlerin oluşturulacağı aktarıldı.

Generali Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Lehmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörün köklü bir değişimden geçtiğini vurgulayarak "Bu değişikliklerle karlı büyümemizi sürdürmek, müşterilerimize ve satış ortaklarımıza birinci sınıf çözümler sunmak için gerekli altyapıyı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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