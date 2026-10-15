Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2027 Eğitim Planı'nı görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2027 Yılı Eğitim Planı, Ulusal Staj Programı, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ile iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirler ele alınarak çeşitli konularda kararlar alındı.

Kars'ta istihdamın geliştirilmesi, mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi. İŞKUR Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kars Valisi Ziya Polat başkanlık etti.

Toplantıda, kentte istihdam ve mesleki eğitim alanında yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin eğitim planlamaları ve iş gücü piyasasının ihtiyaçları gündeme alındı. Mesleki eğitimin geliştirilmesi, öğrencilerin meslek edinme süreçlerinin desteklenmesi ve eğitim ile çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Kurul toplantısının gündem maddeleri arasında 2027 Yılı Eğitim Planı yer aldı. Eğitim planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunularak mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının dikkate alınması konusu ele alındı.

Kentte istihdamın artırılmasına katkı sunacak eğitim çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik konular kurul üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Toplantıda ayrıca, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı da görüşüldü. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve becerileri iş hayatında deneyimlemelerine imkan sağlayan programa ilişkin çalışmalar gündeme alındı.

Gençlerin mesleki deneyim kazanmaları, çalışma hayatını yakından tanımaları ve kariyer planlamalarına katkı sunulması açısından önem taşıyan program kapsamında yürütülen süreçler değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Bilişim Teknolojileri alanı ile bu alana ait Yazılım Geliştirme dalının açılması oldu.

Teknoloji ve bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda mesleki eğitimin çeşitlendirilmesine yönelik konu kurulda ele alındı. Söz konusu alan ve dalın açılmasına ilişkin süreç değerlendirilerek gerekli iş ve işlemler görüşüldü.

Bilişim Teknolojileri alanı ve Yazılım Geliştirme dalına ilişkin gündem maddesinin, öğrencilerin mesleki eğitim seçeneklerinin geliştirilmesi ve bilişim alanında eğitim imkanlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kurul toplantısında işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerle ilgili iş ve işlemler de gündeme geldi. Çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, çalışanların korunması ve işletmelerin ilgili yükümlülükleri kapsamında yürütülen süreçler ele alındı.

İş yerlerinde güvenli çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik uygulamalar kapsamında yapılması gereken çalışmalar değerlendirilirken, konuya ilişkin iş ve işlemler kurul üyelerince görüşüldü.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve ilgili konularda kararların alınmasıyla sona erdi. Toplantıda alınan kararların, kentte istihdam ve mesleki eğitim alanındaki çalışmaların planlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı