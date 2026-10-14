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Bingöl'de İl İstihdam Kurulu, Vali Çelik başkanlığında İŞKUR sunumunu dinledi

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Bingöl'de İl İstihdam Kurulu, Vali Çelik başkanlığında İŞKUR sunumunu dinledi
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Bingöl'de 2026 Yılı 4. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı. İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, kadın, genç ve üniversite öğrencilerine yönelik istihdam desteklerini anlattı; mesleki eğitim ve yeni projeler değerlendirildi.

Bingöl'de 2026 Yılı 4. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman tarafından kurumun kentte yürüttüğü istihdam ve mesleki eğitim faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Sunumda, aktif iş gücü programları, istihdamı artırmaya yönelik uygulamalar, kamu ve özel sektörde yürütülen çalışmalar ile kadınlar, gençler ve üniversite öğrencilerine yönelik destek mekanizmaları hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

İl genelinde istihdamın artırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Mesleki eğitimin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile yeni istihdam odaklı proje ve uygulamalar değerlendirildi.

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hasan Çeçen ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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