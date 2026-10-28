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Siirt'te 115 milyon liralık beton santrali ve kilitli parke taşı tesisi açıldı

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Siirt'te 115 milyon liralık beton santrali ve kilitli parke taşı tesisi açıldı
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Siirt'te İl Özel İdaresi bünyesinde 6 bin metrekarelik alanda 115 milyon liralık yatırımla kurulan Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi törenle açıldı. Vali Kemal Kızılkaya, tesisin kendini 3 yılda amorti edeceğini ve yeni istihdam kapısı sağlayacağını söyledi.

Siirt'te Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi'nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

İl Özel İdaresi bünyesinde, Sanayi Sitesi mevkisinde 6 bin metrekarelik alanda 115 milyon liralık yatırımla kurulan tesisin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümünde kente yeni bir eser kazandırmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Geçen yıl Asfalt Plenti ve Konkasör Tesisleri'ni hizmete açtıklarını anımsatan Kızılkaya, Beton Santrali ve Kilitli Parke Taşı Üretim Tesisi'nin kırsal kalkınmaya ivme kazandıracağını ve hizmet kapasitesini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Yatırımın kente hayırlı olması temennisinde bulunan Kızılkaya, "Geçen yıl Cumhuriyet'in 102. yılında asfalt plenti ve ilimize kazandırdığımız araçların açılışını yapmıştık. Bugün de Cumhuriyet'in 103. yılında böyle güzel bir tesisi hep birlikte hizmete alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi eserleriyle övünen cumhuriyet çocuklarıyız. Bu tesisi Cumhuriyetimize, milletimize, ülkemize ve ilimize armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kızılkaya, bu yatırımlarla Siirt'in dört bir yanında hizmet kalitesini artırmayı, kırsal altyapıyı güçlendirmeyi ve vatandaşlara daha kalıcı hizmetler sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Tesis kendini 3 yılda amorti edecek ve yeni istihdam kapısı sağlayacak." dedi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de tesisin Siirt için çok önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılışa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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