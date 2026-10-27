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Erzincan'daki EBYÜ'de 869 öğrenci İŞKUR programıyla istihdam edilecek

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Erzincan'daki EBYÜ'de 869 öğrenci İŞKUR programıyla istihdam edilecek
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören 869 öğrenci, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek. Noter huzurundaki kura çekimiyle asil adaylar belirlenirken, öğrencilerin iş disiplini kazanması ve işsizlik riskinin azaltılması hedefleniyor.

İşkur Gençlik Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) eğitim gören 869 öğrenci istihdam edilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen "İŞKUR Gençlik Programı Kura Çekimi Töreni"nde, programa katılacak asil adaylar belirlendi.

Programla öğrencilerin eğitim hayatları devam ederken, iş disiplini kazanmaları, ekonomik açıdan desteklenmeleri ve mezuniyet sonrasında işsizlik riskinin azaltılması hedefleniyor.

"Ne olursa olsun iyi insan olalım"

Kura töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.

Gençlere, öğrencilik yıllarının hayatlarının en güzel yılları olduğunu belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz burada 3 yıl boyunca sizinle hep aynı hizada durmaya ve aynı hizada yürümeye gayret sarf ettik. Sizlerle sohbet ederken hem bütün ümitsizliklerimiz gidiyor hem de geleceğe dair ümitlerimiz artıyor. Bunu çok samimi söylüyorum. Bu yıllar gelip geçecek. Siz de inşallah üniversiteden en iyi derecede mezun olacaksınız. Diploma notunuz ne olursa olsun sizden bir abiniz olarak tek bir ricam var, şartlar ne olursa olsun iyi olmayı ve iyilik yapmayı asla bırakmayın. Çünkü cinnet geçiren bir dünyada buna çok ihtiyacımız var. Bazen biz size büyükleriniz, anne babanız olarak 'okuyun, adam olun' derdik. Şimdi biz diyoruz ki beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım."

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ise üniversitelerin öğrencilere akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra onların hayata ve çalışma yaşamına hazırlanmalarına da katkı sunduğunu vurguladı.

Gençlerin eğitim süreçleri boyunca sorumluluk almalarını ve farklı çalışma ortamlarında da çalışmalarını hedeflediklerini anlatan Kuyrukluyıldız, "İŞKUR Gençlik Programı'nın bu anlayış doğrultusunda öğrencilerimize eğitim hayatlarını sürdürürken aynı zamanda iş konusunda deneyim kazanmalarına ve kendi gelişimlerine katkı sağlayacak kıymetli bir imkan sunmasını temenni ediyoruz. Bizler bu programın gençlerimizin iş hayatını daha yakından tanımalarına ve geleceğe daha güvenle hazırlanmalarına destek olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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