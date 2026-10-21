Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, MOSTİM'de 2 bin 400 iş yerinin yapımını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu ve DESOB'a bağlı oda başkanları ile birlikte, Mezopotamya Sanayi ve Ticaret Merkezi (MOSTİM) Projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı devam eden ve bölgenin en büyük karma sanayi sitesi olma özelliğini taşıyan MOSTİM Projesi toplam 2 bin 500 dönümlük alan üzerine kurulacak. Projenin bin 125 dönümü yol, yeşil alan, ibadet alanı, meydan ve ortak kullanım alanlarına, bin 375 dönümü sanayi sitesi alanına ayrıldı. 750 bin metrekare kapalı alanda, 200, 250, 270, 400 ve 500 metrekare büyüklüklerinde yaklaşık 2 bin 400 iş yeri ve imalathane inşa edilecek. DESOB tarafından yürütülen projenin 620 bin metrekarelik bölümünde temel, karkas, duvar, sıva ve çatı paneli imalatlarının yüzde 95'i tamamlanırken saha betonu ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Kalan 130 bin metrekarelik bölümün ise ruhsatlandırma süreci sürüyor. Elektrik ve doğalgaz altyapı çalışmalarının zamanında tamamlanmasıyla birlikte, mevcut 620 bin metrekarelik bölümdeki iş yerlerinin 2027 yılı sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. MOSTİM bünyesinde ağır iş makineleri, oto tamircileri gıda, PVC, alüminyum, demir, mobilya, plastik, imalat ve paketleme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

MOSTİM Proje alanını gezen Vali Zorluoğlu ve Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, alanda incelemelerde bulundu. DESOB yetkilileri, desteklerinden dolayı Vali Zorluoğlu ve Kaymakam Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı