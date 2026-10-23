Sapanca'da TAMPF'ın Perakende Şurası'nda 10 bakanlık ve 8 kamu kurumu buluştu

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Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonunun (TAMPF) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla düzenlediği Perakende Şurası'nda kamu ve özel sektör bir araya geldi.

TAMPF'tan yapılan açıklamaya göre, Sapanca'da 20-21 Ekim'de gerçekleşen şurada sektörün mevcut durumunu, gelecek vizyonunu ve stratejik adımlarını kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Kamudan geniş bir katılımla gerçekleşen etkinlikte, 10 bakanlık ve 8 kamu kurumunun üst düzey temsilcileri ile sektörün lider kuruluşlarının yetkilileri mevzuat, istihdam, yatırım ve sürdürülebilir büyüme odaklı konularına yönelik ortak akıl ve çözüm yolları geliştirdi.

Sektörün öncelikli gündem maddeleri ele alındı

Etkinlik kapsamında 6 farklı salonda eş zamanlı yürütülen oturumlarda, organize perakende sektörünün öncelikli gündem maddeleri detaylarıyla değerlendirildi. Sektör temsilcileri ile bürokrasiyi doğrudan buluşturan bu çalışma modeli sayesinde, sorunların kaynağında tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması adına kritik kararlar alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yanıkoğlu, organize perakende sektörünün yıllık 7,4 trilyon liralık cirosu ve 1 milyonun üzerinde kişiye sağladığı doğrudan istihdamla hem ülke ekonomisinin hem de sosyal hayatın önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Perakende Şurası öncesinde sektörü ilgilendiren en önemli konuları detaylı bir ön çalışmayla belirlediklerini bildiren Yanıkoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımızın ve kamu kuruluşlarımızın en üst düzey yetkililerini, sektörümüzün en üst düzey yöneticileriyle bir araya getirdik. İki gün boyunca eş zamanlı olarak 6 ayrı salonda süren yoğun çalışmalarda, tüm sorulara cevaplar aramaya, ortak akıl çerçevesinde çözümler üretmeye ve sektörümüzün vizyonuna katkıda bulunmaya gayret eden, oldukça verimli sonuçlar aldığımız bir organizasyonu geride bıraktık."

Kaynak: AA