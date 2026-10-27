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Japonya, Bangladeş'e 5 yılda 1 trilyon yenlik yatırımla 200 bin istihdam öngörüyor

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Japonya hükümeti, Bangladeş'e 5 yıl içinde 1 trilyon yene (yaklaşık 6 milyar dolar) varan özel sektör yatırımı yapılmasını hedefliyor. Görüşme sonrası ortak açıklamada, bu yatırımlarla Bangladeş'te 200 bin kişilik istihdam yaratılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Japonya hükümeti, 5 yıl içinde Bangladeş'e 1 trilyon yene (yaklaşık 6 milyar dolar) varan özel sektör yatırımı yapılmasını hedeflediğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, başkent Tokyo'ya yaptığı ziyaretinde Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüştü.

İki lider görüşmede, Dakka ile Tokyo hükümetleri arasında enerji güvenliği ve tedarik zincirleri alanlarında işbirliğini genişletme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Takaiçi, iki ülkenin "bölgesel barış ve refaha katkıda bulunmak istediğini" belirtti.

Rahman da Tokyo hükümetinin, Bangladeş'e doğrudan yabancı yatırımı teşvik etme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bangladeş lideri, "İki ülke ilişkilerini ileriye taşıma fırsatımız var. Japon yatırımcıları, işletmeleri ve finans kuruluşlarını, Bangladeş'in sunduğu fırsatları keşfetmeye davet ediyorum." dedi.

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, "Japonya'dan Bangladeş'e gelecek 5 yıl içinde 1 trilyon yene kadar özel sektör yatırımı yapılması ve bu yatırımlar sayesinde Bangladeş'te 200 bin kişilik istihdam yaratılması öngörülmekte." ifadesi kullanıldı.

Dakka ve Tokyo hükümetleri, 2023'te Bangladeş ve Japonya ikili ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.

Kaynak: AA
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