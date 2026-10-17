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2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi

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2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi
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Cumhurbaşkanı kararıyla eleman temininde güçlük çekilen yerlerde 2027'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimleri belirlendi. Kararın ekinde 25 bin 955 uzman tabip, 5 bin 61 tabip olmak üzere toplam 31 bin 54 personele yer verildi.

(ANKARA)- Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, 2027 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendi. Kararın ekindeki listede, 25 bin 955'i uzman tabip ve 5 bin 61'i tabip olmak üzere toplam 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeline yer verildi.

Sağlık Bakanlığında 2027 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, 2027 yılında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri belirlendi. Düzenleme, 4924 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi gereğince yapıldı.

25 BİN 955 UZMAN TABİP, 5 BİN 61 TABİP

Kararın ekindeki Sağlık Bakanlığına ilişkin listede, 25 bin 955 uzman tabip, 5 bin 61 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeline yer verildi.

Hizmet birimlerine göre dağılımda, yataklı tedavi birimleri için 31 bin 40, ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi için 7, sağlık evi için 6, acil sağlık hizmetleri için 1 personel belirlendi.

Uzman tabip ve tabiplerin tamamı yataklı tedavi birimleri kapsamında yer aldı. Bu birimler için ayrıca 19 sağlık memuru, 2 ebe, 2 hemşire ve 1 diyetisyen öngörüldü. İlçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi kapsamında 6 sağlık memuru ve 1 ebe, sağlık evlerinde 6 ebe, acil sağlık hizmetlerinde ise 1 sağlık teknikeri listelendi.

Ekli liste, 1 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere 2027 yılında uygulanacak.

Kaynak: ANKA
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