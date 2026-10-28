AK Parti'nin 11 maddelik çalışma hayatı ve enerji teklifi TBMM'ye sunulacak

Ak Parti milletvekillerinin, çalışma hayatı ve enerjiye yönelik hazırladığı kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında çalışma hayatına ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik kanun teklifi hazırladı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklif, 11 maddeden oluşacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda da düzenlemelere gidilecek. Teklife göre, ilave istihdamın sağlanması ile özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki ve teknik eğitime ilişkin belge sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılacak, bu sürenin 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

1 Ocak 2017 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Lisans sahibinin talebi çerçevesinde belirlenecek süre ve kapsam dahilinde, yüzen LNG tesislerinin lisanslarında belirtilen yerden ayrılarak başka bölgelerde hizmet vermesine arz güvenliğinin temini ilkeleri çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından izin verilecek.

Kaynak: AA