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Adıyaman mahreçli istihdam toplantısı haberinin 2 karesi iptal edildi

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Adıyaman mahreçli, saat 11.29'da servis edilen il istihdam toplantısı haberinin 2 karesi kaynağından iptal edildi. Haberde şu an mevcut fotoğrafın kullanılması abonelerin dikkatine sunulurken, yapılan hata için özür dilendi.

Bugün saat 11.29'da Adıyaman mahreciyle servis edilen "İl istihdam toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi" başlıklı haberin 2 karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafın kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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