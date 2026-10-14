Haberler

Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı için 27 milyon liralık restorasyon protokolü imzalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta Mazlum Ağa Hamamı'nın restorasyonu için DAP ve İl Özel İdaresi arasında protokol imzalandı; proje bütçesi 27 milyon lira. Tamamlanınca hamamın yılda 50 bin ziyaretçiyi ağırlaması, dezavantajlı gruplardan 10 kişinin de doğrudan istihdam edilmesi planlanıyor.

Kars'ta uzun süredir atıl durumda bulunan Mazlum Ağa Hamamı, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Kars İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülecek çalışmayla yeniden ayağa kaldırılacak.

Protokol için Valilik binasında düzenlenen imza törenine, Kars Valisi Ziya Polat, DAP Başkanı Halil İbrahim Güray ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan katıldı.

Valisi Ziya Polat, burada yaptığı açıklamada, kentin turizm alanında her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek tarihi ve kültürel yapıların korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kars'ın artık turizmde marka haline geldiğini ifade eden Polat, "700 bini aşan turist sayısıyla bu sene rekor üzerine rekor kırıyoruz. İlimizi, güzelliklerimizi tanıtmaya ve tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kars bir Türk şehri. Türk şehirlerinde de hamam kültürü vardır, inşallah Mazlum Ağa Hamamı'nı eski günlerine yapılış amacı olan hamam olarak restorasyonunu imzalarla beraber ihalesine çıkacağız." dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray da projenin Kars'ın turizm potansiyeline ve sosyal kalkınmasına katkı sunacağını dile getirerek, "Kars Valiliğimiz ve İl Özel İdaremizle birlikte Mazlum Ağa Hamamı'nın turizme kazandırılması projesinin imza töreni için bir aradayız. Toplam proje bütçemiz 27 milyon lira. Bunun 11 milyon 693 bin lirasını DAP İdaresi olarak biz karşılayacağız. 15 milyon 306 bin lirasını ise İl Özel İdaremiz finanse edecek. Mazum Ağa Hamamı'nı hem restorasyonu bu vesileyle turizme kazandırılması ve işlevsel hale getirilip sürdürülebilirliği hedefleniyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Yılda 50 bin ziyaretçiye hizmet vermesi hedefleniyor

Kars Çayı kıyısında yer alan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Mazlum Ağa Hamamı, kesme bazalt taşlardan oluşan mimarisi, çift kubbeli yapısı ve tarihi özellikleriyle kentin önemli kültürel varlıkları arasında bulunuyor. Ilıklık, sıcaklık ve soğukluk bölümlerinden oluşan tarihi hamam, restorasyonun ardından yeniden özgün kullanım amacına uygun şekilde hizmet verecek.

Yeni proje kapsamında tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları Koruma Kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yapısal güçlendirme çalışmaları yapılacak, özgün taş malzemeler onarılacak ve hamamın tarihi mimari özellikleri korunacak. Hamamın iç mekanlarında da kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirilecek. Geleneksel Türk hamamı donanımları yeniden oluşturulurken mekanik, elektrik ve altyapı sistemleri yenilenecek. Yapının çevresinde erişilebilirlik düzenlemeleri yapılacak ve yaklaşık 1 dekarlık rekreasyon alanı oluşturulacak.

Projenin tamamlanmasıyla Mazlum Ağa Hamamı'nın yılda 50 bin ziyaretçiye hizmet vermesi hedefleniyor. Ayrıca kadınlar, gençler, engelli bireyler ve uzun süreli işsizler gibi dezavantajlı gruplardan 10 kişinin doğrudan istihdam edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar 62 yaşında yeniden üniversiteli oldu! 'Öğrenmenin yaşı yok'

Feyyaz Uçar 62 yaşında yeniden okula döndü! 'Özlemişim'
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11

İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak 11
Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı, stentle hayata bağlandı

Milyonda bir görülüyor! Öksürürken kalp damarı yırtıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OpenAI'ın ofisinde gizli dinleme cihazı bulundu

Dünyaca ünlü şirkette büyük skandal! Kameraya böyle yakalandı
Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

Kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba

İsrail'de gizemli cisim alarmı! Ordu teyakkuza geçti

Gökyüzündeki cisim orduyu teyakkuza geçirdi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?

Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı!

Batman Petrolspor 6 gollü maçta kazandı

1. Lig'de 6 gollü muhteşem maç
Danla Bilic son ameliyatını anlattı: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar

Dokuzuncu ameliyatını olmuştu: Vücudumu açıp dolguyu kazıdılar
İstanbul Havalimanı'nda çikolata kaplı uyuşturucu! İranlı 2 yolcu taksiye binmek üzereyken yakalandı

Taksiye binmek üzereydiler! Valizdeki çikolataların sırrı çözüldü