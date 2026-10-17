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2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

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2027'de 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
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2027 yılında 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde görevlendirilecek personelin 25 bin 955'ini uzman tabip, 5 bin 61'ini ise tabipler oluşturacak. İstihdamın büyük bölümü yataklı tedavi hizmetlerinde gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 BİN 54 SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

Kaynak: AA
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