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EBYÜ'de Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 869 öğrenci için kura çekildi

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EBYÜ'de Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 869 öğrenci için kura çekildi Haber Videosunu İzle
EBYÜ'de Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 869 öğrenci için kura çekildi
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Gençlik Programı kapsamında EBYÜ'de istihdam edilecek 869 öğrenci için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Çekimde programa katılacak asil adaylar belirlenirken öğrencilerin eğitim sürerken çalışma deneyimi kazanıp ekonomik destek alması hedefleniyor.

Gençlik Programı kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) istihdam edilecek 869 öğrenci için kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde programa katılacak asil adaylar belirlendi.

EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle, program kapsamında istihdam edilecek 869 öğrenci için asil adaylar tespit edildi. Programla öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken çalışma deneyimi kazanmaları ve ekonomik açıdan desteklenmeleri hedefleniyor.

Öğrencilerin çalışma hayatını yakından tanımalarına, iş disiplini kazanmalarına ve mezuniyet sonrasında istihdama katılımlarının kolaylaştırılmasına katkı sunması amaçlanan program, gençlere eğitim sürecinde iş deneyimi kazanma imkanı sağlayacak.

Törende konuşan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversitelerin akademik eğitimin yanı sıra öğrencileri hayata ve çalışma yaşamına hazırlama sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Vali Aydoğdu'dan öğrencilere mesaj

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise iyilik yapmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini belirterek, "Beraber okuyalım, çalışalım, üretelim ama ne olursa olsun iyi insan olalım." ifadelerini kullandı.

Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken çalışma deneyimi edinmeleri ve gelir desteğinden yararlanmaları amaçlanıyor. Programa katılımda aktif örgün eğitim öğrencisi olma şartının yanı sıra yaş, sigortalılık durumu ve hane gelirine ilişkin kriterler de aranıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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