Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yunnan'daki Zhaotong kenti silisyumla fotovoltaik cam üretiminde öne çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunnan'daki Zhaotong kenti silisyumla fotovoltaik cam üretiminde öne çıkıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunnan eyaletindeki Zhaotong kenti, zengin silisyum kaynakları ve yeşil elektrik üretimiyle fotovoltaik cam sektöründe öne çıkıyor. Kentte silisyumdan fotovoltaik cam ve modül üretimine uzanan sanayi zinciri büyük ölçüde kuruldu ve bölge halkına yeni istihdam sağlanıyor.

ZHAOTONG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong kenti, zengin silisyum kaynakları ve yeşil elektrik üretimindeki gelişimiyle öne çıkıyor.

Fotovoltaik cam üretim sektörünü geliştirmek üzere sektörün önde gelen şirketlerine ev sahipliği yapan Zhaotong, bölge halkı için yeni istihdam olanakları sağlıyor.

Kentte günümüzde silisyumun çıkarılması ve işlenmesinden fotovoltaik cam ve modül üretimine kadar uzanan bir sanayi zinciri büyük ölçüde oluşturulmuş durumda.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi

İstanbul'da sel nedeniyle can kaybı 7'ye yükseldi
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Anthony Taylor, yeni MHK Başkanı oldu

Ve resmen açıklandı! Gündoğdu'nun koltuğu artık ona emanet
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! 'Pişman değilim'

Sahnedeki hareketini dünya alkışladı ama yapımdan çıkarıldı
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı