Haberler

Çarşamba'da KYK ve Denetimli Serbestlik müdürleri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çarşamba'da KYK ve Denetimli Serbestlik müdürleri Ticaret Borsası'nı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çarşamba'da KYK ve Denetimli Serbestlik müdürleri, Ticaret Borsası Başkanı Selim Yılmaz ve yeni meclis üyelerini ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birliğinin ilçenin gelişimi için önemi vurgulandı; gençlerin eğitim ve istihdam olanakları ile ortak projeler ele alındı.

Çarşamba İlçe KYK Müdürü Oktay Gelmez ile Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ve Müdür Yardımcısı Murat Koç, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz ve yeni dönem meclis üyelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Yılmaz, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi için kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından düzenlenen ziyaretlerde, yeni döneme ilişkin başarı temennilerinin yanı sıra ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve ortak çalışmaların önemi ele alındı.

"Kurumlar arası iş birliği, ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor"

Ziyaretlerde değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz, kamu kurumlarıyla güçlü iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmaya önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba'mızın ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi, kurumlarımızın ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesiyle mümkündür. Ticaret Borsası olarak yalnızca ticari faaliyetlere değil, ilçemizin eğitimine, istihdamına ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara da önem veriyoruz. Yeni dönemde kamu kurumlarımızla mevcut iş birliklerimizi güçlendirerek Çarşamba'mıza değer katacak projelerde birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz."

Gerçekleştirilen görüşmelerde, gençlerin eğitim ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve kurumlar arası ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Selim Yılmaz, ziyaret ve iyi dilekleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek yeni dönemin Çarşamba Ticaret Borsası ve ilçe adına hayırlı olmasını temenni etti.

Ziyaretlerde Meclis Başkanı Murat Yaralı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim Pala, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bekir Atsan, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Sağlam, Meclis Başkan Yardımcısı Samet Öztekin, Meclis Üyeleri Ahmet Hamdi Gün, Eren Ahmet Güler, Mustafa Toraman ve Genel Sekreter Sercan Yaşar hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti

Kim Jong-un'dan dünyayı tedirgin eden hamle! İki ülke alarma geçti
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü

Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Rusya, Zelenski'nin 60 günlük ateşkes teklifini reddetti

Teklif Zelenski'den geldi, Rusya kapıdan çevirdi! Bakın gerekçe neymiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dört cacık için 1000 lira alan restoran, 135 kat ceza yedi

4 cacık için kestiği hesap pahalıya patladı! Restorana 135 kat ceza
Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı maça Slovak hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek

41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
Iheanacho golü attı, şapkayı takıp dua etti! İşte nedeni

Geceye damga vuran görüntü! Herkes onu konuşuyor

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi

Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç bekledi
Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi

Küçücük boyuyla annesini darbeden babasının karşısında dikildi