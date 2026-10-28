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GAGİAD Başkanı Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı

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GAGİAD Başkanı Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı
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GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Kara, mesajında Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutlayarak genç iş insanları olarak üretmeyi ve istihdam oluşturmayı görev saydıklarını belirtti.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Başkan Kara mesajında, "Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümünü, bağımsızlığımızın gururu, birlik ve beraberliğimizin gücü ve geleceğe duyduğumuz sarsılmaz inançla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin büyük fedakarlıkları ve ortak iradesiyle kurulan Cumhuriyetimiz, yalnızca tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri değil, aynı zamanda bugünümüzü ve yarınlarımızı şekillendiren en kıymetli mirasımızdır. Milli egemenliği esas alan, aklın ve bilimin rehberliğinde yükselen Cumhuriyetimiz, bizlere özgür ve güçlü bir ülkede yaşamanın gururuyla birlikte, bu değerleri gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu da yüklemektedir. Bizler de genç iş insanları olarak bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor; üretmeyi, istihdam oluşturmayı, girişimciliği desteklemeyi ve gençlerimize yeni fırsatlar sunmayı ülkemize karşı görevimizin bir parçası olarak görüyoruz. Gaziantep'in köklü üretim kültüründen ve güçlü girişimcilik ruhundan aldığımız ilhamla, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha güçlü, daha yenilikçi bir Türkiye için çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin en büyük gücü, ortak değerler etrafında kenetlenebilen milletimizin birlik ve beraberliğidir. Geçmişimizden aldığımız cesaret, gençlerimizin enerjisi ve geleceğe duyduğumuz güvenle, ülkemizin yarınlarına katkı sunmaya kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki Cumhuriyetimizi yaşatmanın en anlamlı yolu, onun kazanımlarına sahip çıkmak ve bizlere emanet edilen bu büyük mirası her alanda daha ileriye taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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