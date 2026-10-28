Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı için 1077 öğrencinin kurası noter huzurunda çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ'de İŞKUR Gençlik Programı için 1077 öğrencinin kurası noter huzurunda çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DPÜ ile İŞKUR işbirliğindeki Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 1077 öğrenci noter huzurunda kura ile belirlendi. Rektör Kızıltoprak, kontenjanın yaklaşık 4 katı başvuru olduğunu, öğrencilerin ayda 13 gün çalışıp asgari ücretin üçte ikisi ücret alacağını söyledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), İŞKUR Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek 1077 öğrenciyi belirlemek için noter huzurunda kura çekti.

DPÜ ile İŞKUR işbirliğinde yürütülen Gençlik Programı kapsamında istihdam edilecek öğrencilerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen kura törenine DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve öğrenciler katıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde öğrenciler, isimlerinin açıklanmasını heyecanla bekledi.

Kura töreninde açıklamalarda bulunan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin iş deneyimi kazanması açısından önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirten Kızıltoprak, üniversite öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında uygulamalı deneyim kazanmalarının da önemli olduğunu ifade etti.

Programa ayrılan kontenjanın yaklaşık 4 katı başvuru??????? yapıldığını aktaran Kızıltoprak, kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Programın öğrencilere iş deneyiminin yanı sıra maddi katkı sağlayacağını dile getiren Kızıltoprak, "Program sayesinde gençlerimiz hem bir iş tecrübesi kazanıyor hem de çok ciddi bir katkı alıyor. Yaklaşık bir asgari ücretin üçte ikisi ücret alacak ve ayda 13 gün çalışacak." diye konuştu.

Kızıltoprak, öğrencilerin üniversitenin farklı birimlerinde belirlenen kontenjanlar doğrultusunda görev alacağını bildirdi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...

Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü

Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü
Netanyahu'nun rakibi Eisenkot: Hükümeti kurmak için harekete geçeceğiz

Netanyahu'nun rakibinden "hükümet" açıklaması
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı