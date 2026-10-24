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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 759 aileye 50 milyon lira ORKÖY desteği verdi

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü 759 aileye 50 milyon lira ORKÖY desteği verdi
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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, 2026 yılında 62 mahallede yaşayan 759 aileye toplam 50 milyon lira ORKÖY desteği sağladı. Desteklerle orman köylülerinin sosyoekonomik gelişimine katkı, üretim, istihdam ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2026 yılında 62 mahallede yaşayan 759 aileye toplam 50 milyon lira ORKÖY desteği sağlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü orman köylülerinin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen ORKÖY destekleri kapsamında, kırsal mahallelerde yaşayan ailelere destek verildi. 2026 yılında 62 mahallede yaşayan 759 aileye toplam 50 milyon lira destek sağlandı. Sağlanan desteklerle üretimin, istihdamın ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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